В Японии старушка до смерти забила мужа из-за его подшучиваний

Японская полиция арестовала 83-летнюю Норико Акаике по подозрению в убийстве 82-летнего мужа Синичи. Она рассказала, что он над ней подшучивал, сообщило издание Japan Today .

«По данным полиции, Норико Акаике подозревается в том, что во вторник днем она напала на своего мужа Синичи, ударив его кулаком в лицо и пнув ногой в их квартире в жилом комплексе в районе Минами города Нагоя», — написали журналисты.

Женщина позвонила в службу 119 в 21:00 во вторник, 21 апреля, сообщив, что ее муж потерял сознание. У мужчины диагностировали инфаркт. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где врачи констатировали его смерть.

Медики сообщили в полицию, что при осмотре обнаружили у него синяки по всему телу. Полицейские допросили супругу погибшего и она признала свою вину в его гибели. По ее словам, муж подшучивал над ней, поэтому она его избила.

