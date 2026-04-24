В Нижегородской области женщина избила мужа лопатой и облила кислотой

Жительницу Нижегородской области будут судить за нападение на мужа во время бракоразводного процесса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Громкая ссора произошла в середине февраля ночью в одном из сел округа. Женщина плеснула супругу в лицо и на шею уксусной кислотой, а затем высыпала ему на голову пищевую соду. Мужчина выбежал на улицу, чтобы смыть вещество снегом, но жена схватила лопату и ударила его по руке.

Экспертиза показала, что химический ожог головы причинил потерпевшему легкий вред здоровью, а удар лопатой повлек вред средней тяжести. На женщину завели уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью.

«В ходе производства дознания собрана достаточная доказательственная база, изобличающая злоумышленницу в совершении инкриминируемых деяний», — сообщила пресс-служба.

Расследование завершили. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

