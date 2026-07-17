В Японии медсестра расправилась с пациентом с помощью кала

В Японии полиция префектуры Тиба арестовала 51-летнюю бывшую медсестру Миюку Фурукава, подозреваемую в убийстве пожилого пациента. Она, предположительно, ввела человеческие фекалии во внутривенную капельницу, сообщило издание Tokyo Reporter .

Согласно материалам следствия, Фурукава совершила преступление во время ночного дежурства в больнице города Кашива в конце января 2026 года. Ее жертвой стал 75-летний Эйдзи Аида. Мужчина скончался через сутки от полиорганной недостаточности, вызванной сепсисом.

Сотрудник больницы на следующий день после смерти пациента сообщил в полицию, что внутри капельницы заметили странную коричневую субстанцию. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемой, которая уволилась из больницы в конце февраля.

«Я отрицаю, что добавляла фекалии в капельницу», — заявила во время допроса Фурукава.

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