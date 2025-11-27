В Ивантеевке пункт выдачи Wildberries ограбили на миллионы рублей

Злоумышленники нанесли ущерб в особо крупном размере, в связи с чем по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Склад обокрали несколько человек, личности двоих подозреваемых установили. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Оба подозреваемых явились с повинной и попросили учесть это в суде. Они также полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Один из них заявил о готовности возместить ущерб в полном объеме.

Ранее уголовное дело по факту ограбления возбудили в Кузнецке. Там злоумышленники пытались украсть электродвигатели с территории промышленного предприятия.