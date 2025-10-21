В Кузнецке задержаны подозреваемые в попытке ограбления промышленного предприятия

В правоохранительные органы Кузнецка поступило обращение от представителя промышленного предприятия. Он сообщил, что ночью на территорию организации проникли трое неизвестных. Они намеревались похитить два электродвигателя общей стоимостью более 100 тысяч рублей, но, заметив охранника, скрылись, написала «Пенза-пресс» .

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — ими оказались трое жителей Кузнецка 21, 29 и 34 лет. Мужчины признались в содеянном и пояснили, что основным источником их дохода является сдача металла.

В полиции возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.