В Ивантеевке адвокат пытался передать клиенту наркотики прямо в зале суда

В Ивантеевке арестовали адвоката, который пытался передать подзащитному наркотик прямо в зале суда. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, юрист отдал мужчине маркер, в котором после досмотра нашли девять граммов гашиша. После этого адвоката задержали.

В суде подтвердили информацию и сообщили, что адвоката отправили под стражу до 20 января 2026 года.

В августе сотрудники Росгвардии поймали в одной из московских больниц курьера-иностранца, который пытался пронести наркотик одному из пациентов.

Сверток мужчина пытался спрятать в наушнике, обмотав изолентой, однако заметно нервничал, чем и привлек к себе внимание.