Московские росгвардейцы поймали в больнице наркокурьера с гашишем в наушниках
Правоохранители задержали в Москве курьера, который пытался доставить наркотики пациенту в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
О подозрительном курьере сообщил охранник больницы на востоке города. Росгвардейцы получили тревожный сигнал во время патрулирования и прибыли на медицинское учреждение.
Они выяснили, что курьер-иностранец доставил посылку одному из пациентов. Мужчина вел себя подозрительно, в одном из его наушников был спрятан обмотанный изолентой сверток.
Сотрудники Росгвардии задержали курьера и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Она в присутствии понятых вскрыла наушник и изъяла пакетик.
«Дальнейшая экспертиза показала, что содержимое свертка является наркотическим веществом — гашишем», — добавили в пресс-службе.
Ранее ФСБ поймала группу наркокурьеров, которые ввезли в Россию почти 200 килограммов кокаина. Злоумышленники планировали отправить запрещенные веществ в страны Евросоюза.