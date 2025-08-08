Московские росгвардейцы поймали в больнице наркокурьера с гашишем в наушниках

Правоохранители задержали в Москве курьера, который пытался доставить наркотики пациенту в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

О подозрительном курьере сообщил охранник больницы на востоке города. Росгвардейцы получили тревожный сигнал во время патрулирования и прибыли на медицинское учреждение.

Они выяснили, что курьер-иностранец доставил посылку одному из пациентов. Мужчина вел себя подозрительно, в одном из его наушников был спрятан обмотанный изолентой сверток.

Сотрудники Росгвардии задержали курьера и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Она в присутствии понятых вскрыла наушник и изъяла пакетик.

«Дальнейшая экспертиза показала, что содержимое свертка является наркотическим веществом — гашишем», — добавили в пресс-службе.

Ранее ФСБ поймала группу наркокурьеров, которые ввезли в Россию почти 200 килограммов кокаина. Злоумышленники планировали отправить запрещенные веществ в страны Евросоюза.