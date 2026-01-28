В Иркутске мужчина задушил женщину, которую взял в заложницы из-за ухода жены

Житель Иркутска взял в заложники женщину на автобусной остановке, отвел к себе в квартиру и позднее, несмотря на все попытки спецслужб вести переговоры, задушил. Об этом рассказал в соцсетях руководитель благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев.

По его словам, мужчина несколько месяцев терроризировал свою семью. Фонд помог женщине и ребенку, укрыл их, а также не раз сигнализировал полиции. В итоге, оставшись без жены, мужчина, предположительно, решил отомстить. Его жертвой стала другая подопечная фонда.

По словам Соболева, убийца был участником боевых действий. Также мужчина подчеркнул, что и он сам, и фонд благодарны военным за защиту Родины, однако видят в обществе нарастающую серьезную проблему.

«Психопаты, насильники, убийцы, прикрываясь своим участием в СВО, регулярно совершают ужасные вещи, чувствуя свою безнаказанность. Он плевал на вызовы полиции, он сбегал из воинской части в Ростове, он каждый день избивал и был уверен, что ему ничего не будет, кроме того, что отправят обратно. Это вопиюще неправильная тенденция. Общество должно благодарить героев, но не должно давать безнаказанность преступникам», — подчеркнул Соболев.

Он призвал сотрудников силовых структур досконально разобраться в ситуации, чтобы не допустить повторения подобных историй. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.

