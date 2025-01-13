В Херсонской области хулиган пугал полицию терактом

Сотрудники УФСБ в Херсонской области установили личность россиянина, который передал заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что им оказался житель поселка городского типа Новотроицкое. Мужчина из хулиганских побуждений позвонил в ОМВД и заявил о теракте в здании полиции.

Против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. За такое нарушение могут посадить в тюрьму на пять лет.

В Пермском крае местный житель позвонил в экстренные службы и заявил, что автовокзал в Кизиле заминирован. Полицейские после проверки выяснили, что взрывчатки там не было. В итоге звонившего нашли и возбудили уголовное дело. Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима.