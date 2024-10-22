Пермяка осудили за сообщение о ложном минировании

В Пермском крае осудили мужчину, который сообщил о заведомо ложном минировании. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что автовокзал в Кизиле заминирован. После проверки выяснилось, что никаких взрывчатых предметов там не было.

Звонившего нашли, возбудили уголовное и осудили на два года колонии строгого режима.