Пермяка осудили за сообщение о ложном минировании
В Пермском крае осудили мужчину, который сообщил о заведомо ложном минировании. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что автовокзал в Кизиле заминирован. После проверки выяснилось, что никаких взрывчатых предметов там не было.
Звонившего нашли, возбудили уголовное и осудили на два года колонии строгого режима.
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