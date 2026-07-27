В Хабаровске задержали агента «Пяти глаз» по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Хабаровска, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что житель Хабаровска 1971 года рождения инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс „Пять глаз“ (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)», — заявили в ведомстве.

За денежное вознаграждение россиянин, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передавал разведке данные, которые могли быть использованы против безопасности России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о государственной измене. Подозреваемого арестовали. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее трех жителей ЛНР задержали по подозрению в государственной измене. Они передавали данные спецслужбам Украины.