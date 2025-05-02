Мошенники научились похищать деньги под предлогом замены ключей от домофона

Мошенники все чаще обманывают россиян, притворяясь, что помогают получить ключи от нового домофона. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Участились случаи кражи денег у россиян, которым с неизвестных телефонных номеров звонят мошенники и сообщают жертвам, что у них в подъезде собираются якобы менять домофон», — рассказал собеседник агентства.

Бесплатный комплект ключей к домофону обещают выдать в течение дня. Для этого нужно назвать код из СМС, который приходит на телефон.

После того как жертва сообщает мошенникам секретный код, злоумышленники получают возможность управлять ее учетной записью на портале «Госуслуги». Затем аферисты представляются сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга и сообщают, что от их имени была выдана доверенность на неизвестных лиц. Чтобы избежать потери сбережений, необходимо срочно перевести деньги на безопасный счет.

В основном на удочку мошенников попадаются пенсионеры. Правоохранители призвали россиян быть внимательными и не вести разговоры с теми, кто предлагает бесплатные услуги, в том числе в сфере ЖКХ, по телефону с неизвестных номеров.