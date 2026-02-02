Появилось видео из Крыма, где смертника задержали при попытке устроить теракт
Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, которого украинские спецслужбы использовали втемную, чтобы устроить теракт. Центр общественных связей ведомства опубликовал оперативные кадры.
Ранее с мужчиной связался офицер Сил специальных операций ВСУ, выдававший себя за сотрудника ФСБ, и предложил ему поступить на службу. Когда крымчанин согласился, вербовщик предложил ему «проверочное задание» — принести в здание регионального управления переносную колонку, якобы чтобы помочь выявить предателя.
На контрольно-пропускном пункте мужчину задержали. Выяснилось, что внутри колонки была бомба мощностью около килограмма тротила, начиненная шариками от подшипников. Организаторы планировали, что вместе с сотрудниками ФСБ погибнет и сам исполнитель теракта.
Оперативникам удалось вычислить и вербовщика. Им оказался 30-летний старший лейтенант украинской армии Иван Кринов, уроженец Краматорска, проживающий с семьей в Одессе. В августе прошлого года Кринов уже завербовал жительницу Волгоградской области, попросив ее передать сотрудникам ФСБ в Симферополе бомбу, замаскированную под икону. Тогда теракт тоже удалось предотвратить.
Против террориста возбуждено уголовное дело, его объявят в международный розыск. Сотрудники ФСБ напомнили, что их настоящие коллеги никогда не просят помощи в оперативно-розыскных мероприятиях по телефону или через мессенджеры, и призвали быть бдительными.
Ранее в Уфе предотвратили теракт в отделе полиции. Одного из боевиков ликвидировали, второго удалось взять живым.