Появилось видео из Крыма, где смертника задержали при попытке устроить теракт

Ранее с мужчиной связался офицер Сил специальных операций ВСУ, выдававший себя за сотрудника ФСБ, и предложил ему поступить на службу. Когда крымчанин согласился, вербовщик предложил ему «проверочное задание» — принести в здание регионального управления переносную колонку, якобы чтобы помочь выявить предателя.

На контрольно-пропускном пункте мужчину задержали. Выяснилось, что внутри колонки была бомба мощностью около килограмма тротила, начиненная шариками от подшипников. Организаторы планировали, что вместе с сотрудниками ФСБ погибнет и сам исполнитель теракта.

Оперативникам удалось вычислить и вербовщика. Им оказался 30-летний старший лейтенант украинской армии Иван Кринов, уроженец Краматорска, проживающий с семьей в Одессе. В августе прошлого года Кринов уже завербовал жительницу Волгоградской области, попросив ее передать сотрудникам ФСБ в Симферополе бомбу, замаскированную под икону. Тогда теракт тоже удалось предотвратить.

Против террориста возбуждено уголовное дело, его объявят в международный розыск. Сотрудники ФСБ напомнили, что их настоящие коллеги никогда не просят помощи в оперативно-розыскных мероприятиях по телефону или через мессенджеры, и призвали быть бдительными.

Ранее в Уфе предотвратили теракт в отделе полиции. Одного из боевиков ликвидировали, второго удалось взять живым.