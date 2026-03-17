В Екатеринбурге огласили приговор рецидивисту, убившему мальчика в 1995 году

Рецидивиста, убившего мальчика в 1995 году, приговорили к 10 годам колонии

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о похищении и убийстве подростка, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщил официальный телеграм-канал судов Свердловской области.

Суд установил, что в апреле 1995 года фигурант вывез несовершеннолетнего в безлюдное место, где совершил развратные действия, а затем убил его. Позже злоумышленник организовал вымогательство, подбросив родственникам записку с требованием выкупа.

Суд признал его виновным по ряду тяжких статей, включая похищение, убийство и вымогательство.

Фигуранту назначили 10 лет колонии общего режима. По другим эпизодам его освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

Как уточнили в СК, дело раскрыли лишь в 2025 году благодаря повторному анализу материалов и современным экспертизам. Он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, причинение тяжких телесных повреждений и побои.

