В Екатеринбурге женщина пять дней жила с телом сына в шкафу
В Екатеринбурге женщина несколько дней жила в квартире, не зная, что ее сына убили и спрятали там же. Об этом сообщило издание E1.RU.
По данным издания, мать в течение пяти дней искала пропавшего сына и даже подала заявление о его розыске. Позже в квартире появился резкий запах, после чего женщина обнаружила тело в шкафу и сообщила о случившемся в полицию.
Погибшему было 33 года. По предварительным данным, его убил старший брат, которому 37 лет. После преступления он спрятал тело в шкафу и скрылся.
Источник портала сообщил, что мать и сыновья жили в трехкомнатной квартире на улице Мира. Одну из комнат мужчины использовали как мастерскую. По его словам, во время очередного конфликта старший брат убил младшего, после чего спрятал тело в этой комнате.
Сейчас подозреваемого разыскивают следователи.
Ранее житель Кумертау поссорился с матерью, взял в ванной топор, зашел на кухню, где сидела женщина, повалил ее на пол и отрубил голову.