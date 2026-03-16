В Екатеринбурге женщина пять дней жила с телом сына в шкафу

В Екатеринбурге женщина несколько дней жила в квартире, не зная, что ее сына убили и спрятали там же. Об этом сообщило издание E1.RU .

По данным издания, мать в течение пяти дней искала пропавшего сына и даже подала заявление о его розыске. Позже в квартире появился резкий запах, после чего женщина обнаружила тело в шкафу и сообщила о случившемся в полицию.

Погибшему было 33 года. По предварительным данным, его убил старший брат, которому 37 лет. После преступления он спрятал тело в шкафу и скрылся.

Источник портала сообщил, что мать и сыновья жили в трехкомнатной квартире на улице Мира. Одну из комнат мужчины использовали как мастерскую. По его словам, во время очередного конфликта старший брат убил младшего, после чего спрятал тело в этой комнате.

Сейчас подозреваемого разыскивают следователи.

