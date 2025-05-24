В Екатеринбурге нашли тело 13-летней школьницы
В Екатеринбурге умерла 13-летняя девочка. Ее тело нашли в Верх-Исетском районе, сообщил Ura.ru источник в экстренных службах.
«В квартире девочка была одна», — сказал он.
Тело школьницы обнаружили вечером 23 мая на улице Заводской. Специалисты забрали его на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной версии, девочка наложила на себя руки. Ее мать, узнав о случившемся, впала в истерику. Официальных подтверждений нет, Следком отказался от комментариев.
В Белоруссии задержали неоднократно судимого петербуржца, который пять лет назад выкрал дочь у бывшей жены. Он скрывался в Ростовской области, ни с кем не общался, не работал, менял внешность и место жительства. Полиция отследила мужчину по камерам видеонаблюдения, перед задержанием он собирался увезти дочь в ОАЭ.