Менял внешность, адреса и телефоны. Как петербуржец 5 лет прятался с похищенной дочерью

В Белоруссии поймали жителя Санкт-Петербурга, который пять лет назад похитил родную дочь. Все эти годы он прятался в Новороссийске, а когда захотел уехать в ОАЭ, его задержали, сообщил РЕН ТВ.

Отец похитил четырехлетнюю дочь в марте 2020 года после развода. Суд определил, что девочка должна жить с матерью. Но у мужчины были другие планы. Он тайно увез ребенка, когда бывшая супруга ушла на работу.

Когда стало известно, что петербуржец пропал, его лишили родительских прав. Следователи завели уголовное дело, и мужчину объявили в розыск.

Спустя время выяснилось, что отец уехал с дочерью в Ростовскую область. Чтобы не быть пойманным, мужчина пытался менять внешность. Также он постоянно переезжал на разные адреса проживания и практически ни с кем не общался.

Правоохранители установили место жительства мужчины в Новороссийске. Удалось отследить его путь от пунктов маркетплейсов, записи с камер видеонаблюдения помогли определить внешность. Подозреваемый активно скрывался и всегда ходил в черных очках.

Все пять лет отец ничего не рассказывал дочери о матери. Девочка ходила в детский сад. Когда ей исполнилось семь лет, она стала учиться дома. По словам ребенка, отец нигде не работал.

В ходе следствия выяснилось, что житель Петербурга был неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Сейчас он находится под арестом в Белоруссии, а через два месяца мужчину экстрадируют в Россию. Девочку вернули матери.