В Екатеринбурге мужчина задушил сожителя матери ремнем от брюк

В Екатеринбурге 47-летний мужчина задушил сожителя матери во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Преступление произошло в ночь на 12 июля в квартире на улице Прибалтийской. Обвиняемый распивал спиртное с матерью и ее сожителем. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт.

«На почве ссоры фигурант задушил своего оппонента, воспользовавшись приисканным на месте брючным ремнем», — уточнила пресс-служба.

После расправы мужчина скрылся из квартиры, позже его задержали.

Следователи начали выяснять обстоятельства произошедшего, а также собирать и закреплять доказательства. Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве. Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Пензенской области женщина в состоянии алкогольного опьянения смертельно ранила ножом свою четырехлетнюю племянницу. Ее задержали в тот же день.