В Дзержинске неизвестный зверски расправился с учительницей танцев

В Нижегородской области неизвестный расправился с 48-летней тренером по танцам и фитнесу, которая каталась на велосипеде в лесополосе в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Женщину обнаружили неподалеку от реки Воложка с признаками избиения, удушения и сексуального насилия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

С учительницей танцев расправились 4 августа, но убийцу пока не нашли. В пресс-службе уточнили, что поиском преступника занимаются наиболее опытные следователи и криминалисты.

Коллега убитой рассказала 360.ru, что та была доброжелательным и отзывчивым человеком, любящим свое дело. Женщина объяснила, что покойная являлась соцработником.

«К нам [в фитнес-клуб] она приходила на два часа в неделю, вести занятия для души по восточным танцам для своих постоянных клиентов», — подчеркнула она.

Смерть жительницы Дзержинска 360.ru также прокомментировала ученица.

«Ходила к ней на восточные танцы, это было ее хобби. Летом она уроков не давала, поэтому все ждали сентября, чтобы возобновить занятия», — объяснила она.

Подробно об убитой преподавательнице танцев рассказала 360.ru ее знакомая Александра. По ее словам, та вела здоровый образ жизни, всегда помогала другим, была позитивным человеком. Девушка добавила, что убийство произошло примерно в 13:30 в дубовой роще, но тело нашли только вечером.

«Она ходила загорать. <…>. Ее задушили, изнасиловали и ударили ножом в лицо, горло и в голову раза три. Раны большие», — рассказала она.

