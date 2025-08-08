Челябинец задушил жену и три дня прятался на заводе

На территории Челябинского тракторного завода задержали 37-летнего мужчину по подозрению в убийстве жены. Он задушил женщину и скрылся. Прохожие успели заметить мужчину во дворе и вызвали полицию, сообщил Life.ru .

Поиски преступника начали вечером 6 августа в районе Чурилово.

Правоохранители провели масштабные проверки автомобилей, что вызвало пробки на дорогах. Вскоре выяснилось, что подозреваемый и погибшая были вместе девять лет, но поженились только в этом году, незадолго до того, как Сергей отправился на службу в рамках специальной военной операции.

Соседи считали эту семью обычной и спокойной. У пары было двое детей.

«Полицейские Челябинска задержали 37-летнего мужчину, разыскиваемого по подозрению в совершении особо тяжкого преступления», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в Казахстане муж убил жену с особой жестокостью. Он привязал ее к лошади и тащил по степи. У женщины диагностировали ушиб и отек головного мозга, переломы черепа, конечностей и таза.