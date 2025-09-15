В двух разных парках Москвы нашли зарезанных людей

За прошедшие ночь и утро в двух разных московских парках нашли два тела с ножевыми ранениями. Об этом заявил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, первый труп обнаружили в Филевском парке. Как отметили в пресс-службе столичной прокуратуры, ЧП случилось из-за конфликта — 31-летний подозреваемый ранил знакомого ножом в шею. Мужчину уже задержали, он полностью признал вину.

Второе тело нашли утром в Битцевском парке Москвы — рядом с женщиной лежал нож. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток зарезал 15-летнюю школьницу, а потом попытался наложить на себя руки. Мать погибшей рассказала, что девочка познакомилась с ним два года назад в онлайн-игре.

У дочери начались отношения по переписке. В феврале друг предложил возлюбленной встретиться, но мама запретила свидание. В апреле пара разошлась. В сентябре дочь уехала якобы к подруге и потом перестала выходить на связь. Позже ее нашли мертвой. Следователи установили, что девочку как минимум 35 раз ударили ножом.