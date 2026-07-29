В доме во Франции нашли останки пяти младенцев

Во Франции полиция начала расследование после обнаружения останков пяти младенцев в доме семейной пары. Об этом сообщает Daily Mirror .

Поводом для проверки стало обращение в больницу местного жителя. После госпитализации беременной жены он решил осмотреть коробки, хранившиеся дома, и обнаружил останки новорожденного.

Во время обыска следователи нашли тела еще четырех младенцев. Они находились в пластиковых пакетах, помещенных в картонные коробки.

Следствию предстоит установить причины смерти детей, их возраст и другие обстоятельства произошедшего. У пары, в доме которой обнаружили тела, есть двое детей — восьми и 12 лет.

Ранее в Ирландии, в графстве Голуэй, на территории бывшего католического приюта для матерей и младенцев обнаружили останки 99 детей.