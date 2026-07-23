В Ирландии нашли останки почти 100 младенцев в захоронении на месте приюта

В ирландском графстве Голуэй на месте бывшего католического приюта для матерей и младенцев нашли останки 99 детей. Об этом информационной службе Би-Би-Си сообщили криминалисты, ведущие расследование.

Раскопки на территории учреждения в городе Туам велись с июля 2025 года. Останки находились под участком, который использовался для проезда транспорта. При этом на поверхности земли не было никаких признаков захоронения.

Специалисты исследовали два участка под защитными палатками. Под одной из них обнаружили останки 77 младенцев, под другой — 22 ребенка, помещенных в гробы.

Приют работал с 1925 по 1961 год. В 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс заявила, что за это время там умерли 796 младенцев. Их хоронили в канализационной системе учреждения. В 2017 году специальная комиссия подтвердила эти сведения, обнаружив останки в подземных резервуарах.

В подобные учреждения направляли незамужних беременных женщин, зачастую под давлением духовенства. После родов у матерей забирали детей и отдавали на усыновление. Многие новорожденные умирали от недоедания, кори и туберкулеза.

В 2021 году премьер-министр Ирландии Михол Мартин принес извинения от имени государства. Он сообщил, что в 18 исследованных приютах умерли около девяти тысяч детей.

Ранее Новгородской области археологи при раскопках нашли древний дирхам и еще четверть такой же монеты.