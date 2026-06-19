В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ за угрозы оружием

В Донецке сотрудники УФСБ по ДНР и регионального МВД задержали местного жителя, который угрожал оружием персоналу логистической компании и выдавал себя за сотрудника ФСБ России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Лжеправоохранителя задержали до принятия процессуального решения.

Ранее в МВД рассказали, что злоумышленники начали обманывать военнослужащих, представляясь сотрудниками Министерства обороны. Они звонят бойцам и говорят, что им положены некие выплаты, но для их получения нужно уточнить паспортные данные и ИНН.

Спустя время человеку звонят лжесотрудники ФСБ и техподдержки, заявляя, что его данные украли. Под влиянием мошенников жертва переводит деньги якобы на безопасные счета, теряя все свои накопления.

Схожую схему аферисты применяют и в общении с владельцами квартир, представляясь сотрудниками ЖКХ.