Мошенники стали предлагать «страховые выплаты» для военных

Мошенники стали предлагать «страховые выплаты», которые якобы положены отслужившим в Вооруженных силах России. Это следует из материалов МВД, передает ТАСС .

Бойцу звонит неизвестный, который представляется работником Минобороны. Он сообщает, что для оформления следует уточнить паспортные данные и ИНН. После этого разговор завершается. Спустя время жертве звонит уже лжесотрудник технической поддержки и заявляет, что личные данные человека украдены, а с его счетов зафиксировали перевод на помощь украинской армии.

Далее звонит якобы сотрудник ФСБ — он строго запрещает обращаться в полицию и угрожает уголовной ответственностью, но обещает помочь перевести все накопления на безопасный счет. В МВД призвали проверять информацию о выплатах и наградах через официальные каналы.