Суд Донецка заочно приговорил наемницу из Италии к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР вынес приговор по делу 26-летней Джулии Жасмин Шифф из Италии. Ее признали виновной по статье «участие наемника в вооруженном конфликте», сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре России.

Суд установил, что в марте 2022 года Шифф приехала в Украину и присоединилась к Интернациональному легиону Сухопутных войск ВСУ. После военной подготовки на тренировочных базах она освоила необходимые навыки и получила личное огнестрельное оружие. С марта по ноябрь 2022 года Шифф участвовала в боях против российских военных.

Наемница получила более 540 тысяч рублей за свои действия. Шифф разыскивается по международному ордеру. Суд заочно арестовал ее.

«Суд заочно приговорил наемницу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее Второй западный окружной военный суд приговорил украинского боксера и военнослужащего Андрея Приходько к 20 годам лишения свободы. Боевик «Кракена» обстрелял «Газель» с российскими военными в Белгородской области в 2023 году. Следствие доказало его вину. Первые пять лет Приходько будет отбывать наказание в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.