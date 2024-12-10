В ДНР рассекретили документы о массовых убийствах нацистами в годы ВОВ

ФСБ рассекретила документы об убийствах нацистами в годы ВОВ в Донбассе

Управление Федеральной службы безопасности по ДНР рассекретило документы с доказательствами массовых убийств фашистами мирных жителей в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по республике Арина Клепанова.

«С первых дней вероломного вторжения фашистских захватчиков на территорию Донбасса оккупантами были созданы карательные органы, которые занимались истреблением коммунистов, советских активистов, партизан и мирных граждан», — отметила она.

Активными участниками такой деятельности были Иван Пономарев и Александр Динкель. Последний возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции на оккупированных территориях, отдавал приказы Пономареву и другим подчиненным о расстрелах и арестах, а также лично принимал участие в зверствах нацистов.

УФСБ продолжает активную работу по анализу архивных документов в рамках проекта «Без срока давности».

В конце ноября состоялся Международный форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Президент Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия и указал на важность проекта.