Проект «Без срока давности» назвали важным для сбережения исторической памяти

Президент Владимир Путин поприветствовал участников Международного форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Глава государства указал на важность проекта, сообщили на сайте Кремля.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели — сбережению нашей исторической памяти», — подчеркнул российский лидер.

Программа также способствует патриотическому воспитанию молодежи, добавил Путин.

Он назвал нынешний форум особенным. На мероприятии впервые представят ранее неизвестные архивные документы, свидетельствующие о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны, судебные материалы и другие важные доказательства жестоких преступлений нацистов.

Через два дня Путин отправится в Казахстан на переговоры с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Президенты примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества.