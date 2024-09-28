В Дагестане задержали владельца АЗС, где произошел взрыв

СК: по делу о взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы задержали ее владельца

Правоохранители задержали фактического владельца автомобильной заправки в пригороде Махачкалы, из-за взрыва на которой погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ <…> по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — отметили в ведомстве

По данным СК, подозреваемого уже допросили. В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Взрыв на АЗС прогремел вечером 27 сентября. По последним данным его жертвами стали 13 человек, в том числе двое детей. Власти Дагестана выплатят компенсации родным погибших и пострадавшим.