В Дагестане задержали владельца АЗС, где произошел взрыв

Правоохранители задержали фактического владельца автомобильной заправки в пригороде Махачкалы, из-за взрыва на которой погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ <…> по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — отметили в ведомстве
По данным СК, подозреваемого уже допросили. В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.