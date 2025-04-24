В Дагестане задержали группу террористов, готовивших нападение на отдел полиции

СК: в Дагестане задержали подозреваемых, готовивших нападение на отдел полиции

В Дагестане задержали членов террористического сообщества, которые готовили вооруженное нападение на отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Правоохранители возбудили уголовное дело по подозрению в создании террористической группировки и руководстве ею.

«По данным следствия, пять жителей республики для осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту», — заявили в ведомстве.

Подозреваемые успели приобрести нужные компоненты для изготовления взрывчатки.

Силовики 22 апреля нейтрализовали одного из участников банды. Впоследствии задержали остальных четверых. Всех заключили под стражу.

Ранее в Дербенте мужчина переехал полицейского и начал по нему стрелять. В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Злоумышленник получил ранение и скончался. Позже глава региона Сергей Меликов заявил, что стрелявший мог разделять взгляды участников терактов 2024 года в республике.