Стрелявший в полицейских в Дербенте мог разделять взгляды террористов

Меликов: открывший огонь по полицейским в Дербенте мог сочувствовать террористам

Житель Дагестана, который открыл стрельбу по полицейским в Дербенте, мог разделять взгляды участников терактов в июне 2024 года в республике. На это указал глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале .

«У нас есть некоторые основания полагать, что он разделяет взгляды тех нелюдей, которые в июне прошлого года совершили чудовищные нападения на религиозные объекты», — указал он.

По словам Меликова, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В ночь на 23 апреля в Дербенте полицейские потребовали водителя остановиться, в ответ на это мужчина переехал силовика, а потом начал стрелять. В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

От полученных травм злоумышленник скончался. Также в результате происшествия пострадал один полицейский, его госпитализировали.