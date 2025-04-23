Мужчина переехал полицейского и открыл по нему огонь в Дагестане

В Дербенте полицейские потребовали от водителя остановиться, но тот продолжил движение, переехав полицейского. После этого мужчина начала стрелять, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что водитель несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей. Тогда полицейским пришлось применить табельное оружие.

«От полученных ранений злоумышленник скончался. В его автомобиле обнаружили пистолет», — уточнили в управлении.

Полицейского с ранением доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства и мотивы нападения устанавливаются.

Ранее группа мужчин устроила перестрелку в подземной парковке одного из торговых центров в Махачкале. Конфликт произошел между владельцем ТЦ и арендаторами. В результате стрельбы один человек погиб, еще двое получили ранения.