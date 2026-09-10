В Дагестане участника террористического сообщества осудили на 15 лет

СК: в Дагестане организатора террористического сообщества осудили на 15 лет

В Дагестане участник террористического сообщества получил 15 лет лишения свободы за подготовку теракта и убийства сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным следствия, не позднее декабря 2024 года мужчина создал сообщество, участники которого планировали нападение на здание одного из правоохранительных органов. Они также приобрели оружие и пытались изготовить самодельное взрывное устройство.

Сотрудники МВД и ФСБ по Дагестану задержали мужчину до реализации планов.

«Суд, признав фигуранта виновным, назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев», — сообщила пресс-служба.

Кроме того, осужденного оштрафовали на 600 тысяч рублей. Суд продолжит рассматривать уголовные дела других участников террористического сообщества.

Ранее суд в Башкирии приговорил 41-летнюю местную жительницу к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в деятельности международной террорганизации.