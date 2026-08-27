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    Жительница Башкирии получила 13 лет за участие в террористической организации в Сирии

    В Башкирии женщину осудили на 13 лет за участие в террористической организации

    Фото: РИА «Новости»

    Суд приговорил 41-летнюю жительницу Башкирии к 13 годам колонии общего режима за участие в деятельности международной террористической организации. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по республике, сообщил ТАСС.

    В 2014 году уроженка Стерлитамака, исповедовавшая радикальную исламскую идеологию, покинула Россию и вступила в одно из незаконных вооруженных формирований в Сирии.

    Женщина обеспечивала жизнедеятельность боевиков, а также прошла обучение обращению с огнестрельным оружием и взрывными устройствами для участия в столкновениях против правительственных войск.

    После поражения группировки женщину доставили в Турцию, а затем депортировали в Россию. Суд признал ее виновной по статьям об участии в террористической группировке и незаконном вооруженном формировании. Ей назначили наказание в виде лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей.

    Ранее жительницу Донецка осудили на 13 лет за публичные призывы к терроризму и шпионаж.