Жительница Башкирии получила 13 лет за участие в террористической организации в Сирии

В Башкирии женщину осудили на 13 лет за участие в террористической организации

Суд приговорил 41-летнюю жительницу Башкирии к 13 годам колонии общего режима за участие в деятельности международной террористической организации. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по республике, сообщил ТАСС .

В 2014 году уроженка Стерлитамака, исповедовавшая радикальную исламскую идеологию, покинула Россию и вступила в одно из незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Женщина обеспечивала жизнедеятельность боевиков, а также прошла обучение обращению с огнестрельным оружием и взрывными устройствами для участия в столкновениях против правительственных войск.

После поражения группировки женщину доставили в Турцию, а затем депортировали в Россию. Суд признал ее виновной по статьям об участии в террористической группировке и незаконном вооруженном формировании. Ей назначили наказание в виде лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей.

Ранее жительницу Донецка осудили на 13 лет за публичные призывы к терроризму и шпионаж.