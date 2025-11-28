В Дагестане сотрудники пенсионного фонда незаконно оформляли пособия за взятки

В Дагестане сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД пресекли деятельность банды, в которую вошли работники отделения фонда пенсионного и социального страхования. Задержанные за взятку незаконно оформляли детские пособия. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о взятке. Правоохранители выяснили, что в 2023 году подозреваемые находили женщин из Дагестана, которые не имели законных оснований для получения государственной поддержки.

«Участники организованной группы осуществляли поиск и подбор женщин <…> путем размещения в мессенджерах <…> и на одном из сервисов размещения объявлений об оказании за вознаграждение услуг, связанных с назначением пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также увеличением размера таких пособий с 50% до 100% величины прожиточного минимума», — заявили в ведомстве.

Руководителем организации стал один из руководителей Отделения СФР по Республике Дагестан. К уголовной ответственности привлекли 17 работников отделения, в том числе начальник управления регионального подразделения, также 11 человек заподозрили в передаче взятки в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что ущерб бюджету Социального фонда России из-за их махинаций превысил 1,4 миллиарда рублей.

Во время обысков нашли мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей незаконную деятельность, большая сумма наличных, а также другие вещественные доказательства.

