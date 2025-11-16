СК раскрыл крупную коррупционную схему в центральном аппарате ФСИН

Следственный комитет начал расследование возможных взяток в управлении капитального строительства ФСИН, написал «Коммерсант» . По версии следствия, в 2022–2023 годах сотрудники центрального аппарата могли получать деньги от подрядчиков за помощь в реконструкции СИЗО-3 во Фролово.

Одиннадцатого ноября возбудили дело о получении взятки в особо крупном размере, на следующий день задержали первого фигуранта — 54-летнего жителя Дмитрова Павла Пудина, которого следствие считает посредником. Суд арестовал его на два месяца, вину он отрицает.

По данным СК, после победы компании «Артель» в тендере на реконструкцию СИЗО ее бывшему соучредителю через посредника предложили заплатить шесть миллионов рублей за увеличение аванса до 80% суммы контракта и продление сроков почти на год. В декабре 2022 года были подписаны соответствующие изменения: аванс вырос до 168 миллионов рублей, а сроки — до сентября 2023 года.

Следствие утверждает, что Пудин получил три миллиона рублей наличными, два телефона, стройматериалы на два миллиона рублей и еще более 5,4 три миллиона рублей, перечисленных на его карты и карты супруги. Эти средства должны были уйти сотрудникам КСНЭР ФСИН, которые пока проходят по делу как «неустановленные лица» — Пудин сотрудничать со следствием не хочет.

ФСИН ситуацию оперативно не прокомментировала. По данным источников, управление капстроительства ждет масштабная проверка. Ранее структура уже переживала громкие коррупционные дела — в частности, бывший замдиректора ведомства Олег Коршунов получил 16 лет за хищения при строительстве объектов ФСИН.

Ранее ряд руководителей ФСИН России задержали в Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере.