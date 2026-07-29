В Дагестане похитили предпринимателя ради выкупа в 20 миллионов рублей

Верховный суд республики Дагестан приговорил участников организованной преступной группы к срокам от 11 до 15 лет за похищение предпринимателя и вымогательство 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года житель Махачкалы создал преступную группу и распределил роли между ее участниками. Они планировали похитить местного жителя, а затем с помощью угроз и насилия потребовать деньги за его освобождение.

В последний день 2022 года обвиняемые похитили индивидуального предпринимателя и удерживали его в гараже. Злоумышленники потребовали передать им 20 миллионов рублей, угрожая насилием. Однако правоохранители задержали их до получения денег.

«В ходе задержания и проведения следственных действий у обвиняемых изъяты переделанные огнестрельные пистолеты с боеприпасами, а также наркотическое средство — героин в крупном размере», — рассказала пресс-служба.

Суд признал осужденных виновными по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Помимо лишения свободы в колонии строгого режима, им назначили штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал двух 30-летних мужчин по делу о похищении подростка. По версии следствия, фигуранты выдали себя за правоохранителей, надели на него наручники и силой увезли в автомобиле.