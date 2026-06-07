Подозреваемых в похищении подростка задержали в Петербурге

В Петербурге отправили под стражу подозреваемых в похищении подростка мужчин

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу двух мужчин, подозреваемых в похищении подростка. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по городу.

Следователи выяснили, что в среду 30-летние фигуранты получили информацию о якобы причастности молодого человека к совершению преступлений и похитили его.

Подозреваемые представились несовершеннолетнему работниками правоохранительных органов, надели наручники и силой посадили в автомобиль. Затем они привезли парня в его дом и пытались узнать информацию о мошеннических схемах. Следственный комитет продолжает установление всех обстоятельства произошедшего.

Ранее мошенники начали имитировать похищение детей и требовать у родителей выкуп. Аферисты запугивают подростков и под ложными предлогами заставляют их не выходить на связь с родственниками и друзьями.