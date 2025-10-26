В Чувашии пьяный водитель каршеринга насмерть сбил бабушку и внучку

В Алатыре нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину и 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-служба ГУ МВД по Чувашии и СУ СКР по республике .

По данным полиции, в 17:00 26 октября 30-летний водитель иномарки сбил 77-летнюю женщину и ее 14-летнюю внучку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

«У водителя имеются признаки опьянения», — уточнили в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа. назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашивают свидетелей. Подозреваемого уже задержали. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

В конце августа в Москве пьяный водитель сбил 15-летнюю девушку, которая лишилась ноги в этой аварии. Мать пострадавшей пытается добиться справедливости и взыскать с виновника ДТП средства на реабилитацию дочери.