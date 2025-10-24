Девушка лишилась ноги после наезда пьяного водителя на Калужском шоссе

В Москве на Калужском шоссе нетрезвый водитель сбил 15-летнюю девушку, она лишилась ноги. Мать школьницы Олеся рассказала 360.ru о восстановлении дочери и попытках привлечь виновника к ответственности.

«Она посмотрела, что машины стоят на светофоре. Бежала по дороге, увидела фары, колесо — ничего больше не помнит. Водитель был пьяный. Помощь не оказал, жгут наложили прохожие», — сказала Олеся.

Авария произошла в августе. Девочка переходила дорогу, когда ее сбила машина. За рулем находился 34-летний мужчина, на пассажирском сиденье — его друг.

Женщина отметила, что после столкновения нога у дочери висела на лоскуте икроножной мышцы.

«Она художник, бомбические картины рисует. Мы уже два раза ездили в художку. Слава богу, правая рука сохранилась. С левой руки гипс сняли. В течение девяти часов собирали голень, но не получилось запустить кровоток. В другую ногу вкрутили винты, там тоже множественные переломы», — добавила мать пострадавшей.

По словам Олеси, водитель не выходит на связь и не извинился за свой поступок.

«Мы не хотим мести, но должна быть какая-то справедливость. Час назад следователь вызвал дочь на допрос. Ей очень больно, но она боец, сильная, хочет встать и рисовать. Сейчас нужно укрепить ногу, чтобы она встала на современный протез. Ходит на костылях и радуется каждому движению. Не закрывается для других людей, к ней приезжают друг и девчонки из академии», — добавила Олеся.

Мать пострадавшей подчеркнула, что семья намерена взыскать средства с водителя автомобиля.

«Уходит много денег и времени», — сказала она, добавив, что стремится довести дело до конца.

