В Чите спасли краснокнижных птиц из плена браконьеров

Сотрудники Пограничного управления ФСБ пресекли оборот незаконно пойманных диких птиц, которые занесены в Красную книгу России. В распоряжении 360.ru оказались кадры задержания перевозчиков.

Правоохранители поймали двух водителей, которые перевозили пернатых. В машине птицы лежали на задних сиденьях. Их завернули в ткань, перевязали лапы, крылья и клювы.

«При осмотре транспортных средств двух жителей города Читы обнаружены и изъяты три особи сокола-балобана и сокол-кречет. Птицы транспортировались с сокрытием в обездвиженном состоянии», — заявили в ведомстве.

Орнитологи сообщили, что состояние редких птиц удовлетворительное. После осмотра ветеринарами их поместили в местный питомник.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.

Ранее в Хабаровском крае поймали браконьеров. В их автомобилях находилось почти три центнера черной икры.