В Хабаровском крае поймали браконьеров с почти тремя центнерами черной икры

Оперативники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресекли оборот незаконно добытых особо ценных водных биологических ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики при содействии управления Госавтоинспекции по региону обнаружили и изъяли у двоих мужчин в Ульчском районе более 310 килограммов рыбы осетровых видов и 260 килограммов черной икры без документов.

Следственный комитет по региону завел дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов и ценных диких животных».

Ранее в Охотском море задержали браконьеров, которые незаконно выловили крабов на 7,3 миллиона рублей. При этом у них при себе было разрешение на вылов камбалы, наваги и трески, но не ракообразных. В отношении капитана судна завели уголовное дело.