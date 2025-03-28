В Челябинской области экс-главу отдела полиции приговорили к 10 годам за взятку

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли коррупционное преступление в правоохранительных структурах Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Челябинский областной суд признал виновным бывшего руководителя отдела ГУ МВД России по Челябинской области в получении взятки. За вознаграждение он помогал потенциальным кандидатам в продвижении по карьерной лестнице.

Преступника задержали сотрудники ФСБ совместно с полицией. Суд приговорил экс-правоохранителя к лишению свободы сроком 10 лет с отбыванием наказание в колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере трех миллионов рублей.

Ранее бывшего главу городского округа Серпухов Сергея Никитенко арестовали по делу о взятках. Его отправили в следственный изолятор до 24 мая.