Бывшего главу городского округа Серпухов арестовали по делу о взятках

Проходящий по делу о взятках бывший глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко отправился в следственный изолятор до 24 мая. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, такое решение вынес Тверской районный суд Москвы.
Бывшего руководителя муниципалитета обвинили в получении взяток от предпринимателей в 2024 году. По версии следствия, Никитенко взял деньги от участников муниципальных контрактов, занимающихся вывозом снега с объектов благоустройства и выполняющих ремонт линий уличного освещения.
В рамках расследования уголовного дела о получении взяток в крупном и особо крупном размере криминалисты провели допросы, обыски и очные ставки.
Пост главы городского округа Серпухов Сергей Никитенко занимал с 24 февраля 2022-го по 21 февраля 2025 года. О причинах его ухода с поста ничего не известно.
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