В Челябинске задержали организатора ОПГ «Махонинские»

Советский районный суд Челябинска 14 ноября удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры России и признал объединение «Махонинские»* экстремистским, запретив его деятельность на территории страны. Как сообщил источник 360.ru, суд также постановил обратить в доход государства имущество структуры на сумму около 2,5 миллиарда рублей.

Сразу после оглашения решения организатора ОПГ Александра Махонина задержали на крыльце здания суда. Задержание провели сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с ГУ МВД региона.

По информации источника, в отношении Махонина и других членов группы возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Ранее правоохранители задержали мужчину, который оказался соучастником убийства члена преступной группы, произошедшего в Норильске 28 лет назад.

* Объединение признано экстремистским и запрещено на территории России.