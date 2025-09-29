Киллера, убившего члена ОПГ в Норильске, задержали спустя 28 лет

Правоохранители задержали мужчину, который оказался соучастником убийства, произошедшего в Норильске 28 лет назад. Об этом сообщили в главке СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В 1997 году криминальный авторитет города Норильска решил организовать убийство члена преступной группы из-за конфликта, произошедшего на почве ревности между потерпевшим и племянником криминального лидера», — отметили в ведомстве.

Заказчик нанял двух киллеров и дал им пистолеты ТТ, маски и камуфляж. В ночь на 12 сентября 1997 года они ворвались в квартиру, где находились члены ОПГ, и убили одного из них.

В 2025 году следователи возобновили расследование этого дела. Они нашли свидетелей, которые знали о произошедшем, и с их помощью выявили одного из участников убийства. Им оказался 51-летний житель Сочи, который в 1997 году жил в Норильске и активно участвовал в преступной группировке.

«По данным следствия, впоследствии заказчик убийства погиб в ходе криминальной перестрелки, сообщник обвиняемого находится в розыске», — добавили в СК.

