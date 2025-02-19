В Челябинске задержали министра дорожного хозяйства региона

Сотрудники ФСБ в Челябинске задержали главу регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам собеседника агентства, в кабинете и в доме у Нечаева проходят обыски.

«Сам он в следственном отделе. Его подозревают в растрате государственных средств», — заявил собеседник агентства.

Источник издания также отметил, что вместе с Нечаевым под следствием оказались первый заместитель начальника правового управления миндора Станислав Куликов и ряд руководителей крупных дорожных подрядных компаний.

В региональном УФСБ 360.ru подтвердили информацию об оперативно-следственных мероприятиях, но подробностей не привели.

«Подтверждаем, что проводятся оперативно следственные мероприятия», — коротко сказали в пресс-службе.

Ранее суд Югры арестовал экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следователей, с 2023 по 2024 годы ему незаконно выплатили 7,5 миллиона рублей.