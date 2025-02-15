Суд арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении взятки

Суд Югры арестовал до 14 апреля бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Шипилова заключили под стражу до 14 апреля», — заявил источник.

В пятницу в Следкоме сообщили, что бывшего первого замглавы ХМАО задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что подозреваемый с 2023 по 2024 годы получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению определенных действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании.

Кроме того, подозреваемый дал главе одного из муниципальных образований региона незаконные указания региона об оказании необходимого содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК.