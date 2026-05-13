В Челябинске суд вынес приговор участникам хакерской группировки

В Челябинске вынесли приговор участникам хакерской группировки, занимавшейся продажей вредоносных программ для взлома банковских карт и аккаунтов платежных систем. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Организатор и администратор интернет-ресурса распространяли вредоносное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного доступа к бесконтактным банковским картам и платежным сервисам.

Сотрудники ФСБ задокументировали продажу такого ПО за 70 тысяч долларов. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Администратора ресурса приговорили к трем годам условного ограничения свободы, а организатора — к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также с него взыскали 10 миллионов рублей.

