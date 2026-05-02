Россиянам рассказали о защите умных автомобилей от хакеров

Эксперт по кибербезопасности Педанов: для защиты авто нужна сигнализация

Специалист по кибербезопасности АО «ГЛОНАСС» Владимир Педанов назвал ключевые меры защиты «умного» автомобиля на время длительного отсутствия владельца. Своими рекомендациями он поделился с РИА «Новостями» .

«Важно, чтобы к сигнализации или комплекту телематики никто не имел доступ до вас», — подчеркнул Педанов.

Перед установкой оборудования важно проверить, не подключены ли к нему посторонние пользователи и какие сессии активными.

Если в автомобиле есть SIM-карта, нужно обратить внимание на баланс и стабильность канала.

Для защиты самого приложения необходимо задать сложный пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Также Педанов рекомендует отключить Wi-Fi в настройках автомобиля и при наличии активировать функцию PIN to Drive, которая не позволит завести машину без ввода кода.

